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Умер «крестный отец судоку» Маки Кадзи

Маки Кадзи
Маки Кадзи (Фото: Chip East / Reuters)

В Японии в возрасте 69 лет умер бывший руководитель издательства Nikoli Маки Кадзи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Причиной смерти стал рак желчных протоков (холангиокарцинома).

«Маки Кадзи, которого мы называли «крестным отцом судоку» и который распространял в мире любовь к головоломкам, скончался в 22:54 10 августа 2021 года дома в Токио», — говорится в публикации.

По данным Mainichi Shinbun и Asahi Shinbun Маки Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. Как сообщает Mainichi Shinbun, в старшей школе он посещал теннисный клуб. Затем Кадзи поступил в университет Кейо, но бросил учебу через два с половиной года. После работы в полиграфической компании в 1980 году он запустил издательство Puzzle Communication Nikoli вместе с двумя друзьями детства.

Числовую загадку «Судоку» изобрели не в издательстве Nikoli. На сайте издания говорится, что она была позаимствована из американского журнала головоломок, где носила название Number Place. Затем журнал опубликовал ее в Японии в 1984 году. Причем сначала ее назвали Suuji wa dokushin ni kagiru, что означает «число используется только один раз», однако заголовок был слишком длинным, и его сократили до «Судоку», где «су» значит «число», а «доку» — «одиночное». При этом считается, что прародителем судоку был средневековый латинский квадрат.

По правилам головоломки, которая состоит из девяти квадратов три на три клетки, каждый блок должен быть заполнен цифрой от 1 до 9. При этом каждая строка, столбец и блок 3 × 3, ограниченные жирными линиями, должны содержать все числа от 1 до 9. Числа в строках и столбцах не могут повторяться дважды.

Судоку публикуют журналы и газеты во всем мире, существуют также сборники, которые состоят целиком из таких головоломок. Головоломка также существует в виде приложений для смартфонов и в виде настольных игр.

издательство Япония головоломка
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