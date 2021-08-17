Глава охраны объяснил отказ Ельцина от бронежилета в ходе путча 1991 года

Августовский путч, 1991 г. (Фото: AP)

Несмотря на угрозу жизни, первый российский президент Борис Ельцин отказался надевать бронежилет во время августовского путча 1991 года, стоя на танке и обращаясь к народу. Об этом рассказал «Известиям» глава охраны Ельцина Александр Коржаков.

«Мы только обложились ими [бронежилетами] в машине. Я сидел справа от Ельцина, мой сотрудник — слева <...> Я всегда говорю: самой большой опасностью для Ельцина был он сам. Он никогда себя не берег», — отметил он.

Коржаков добавил, что у Ельцина было все необходимое для поддержания здоровья. Так, врач Владлен Вторушин создал реанимационную бригаду, и «Ельцин привык», что в экстренной ситуации его «поднимут».

По той же причине Ельцин позволял себе алкоголь, баню и спорт, несмотря на риск инфаркта, добавил Коржаков. «Относился к своему здоровью по-хамски», — заключил бывший глава охраны президента.