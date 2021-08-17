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Глава охраны объяснил отказ Ельцина от бронежилета в ходе путча 1991 года

Августовский путч, 1991 г.
Августовский путч, 1991 г. (Фото: AP)

Несмотря на угрозу жизни, первый российский президент Борис Ельцин отказался надевать бронежилет во время августовского путча 1991 года, стоя на танке и обращаясь к народу. Об этом рассказал «Известиям» глава охраны Ельцина Александр Коржаков.

«Мы только обложились ими [бронежилетами] в машине. Я сидел справа от Ельцина, мой сотрудник — слева <...> Я всегда говорю: самой большой опасностью для Ельцина был он сам. Он никогда себя не берег», — отметил он.

Коржаков добавил, что у Ельцина было все необходимое для поддержания здоровья. Так, врач Владлен Вторушин создал реанимационную бригаду, и «Ельцин привык», что в экстренной ситуации его «поднимут».

По той же причине Ельцин позволял себе алкоголь, баню и спорт, несмотря на риск инфаркта, добавил Коржаков. «Относился к своему здоровью по-хамски», — заключил бывший глава охраны президента.

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По словам Коржакова, во время путча многие говорили о том, что «демократов начнут убивать», однако о существовавшей конкретной угрозе он узнал лишь спустя несколько дней после событий от группы «А» 7-го управления КГБ СССР.

Он уточнил, что двое сотрудников группы обвинили своего начальника Виктора Карпухина: он якобы заставлял их участвовать в операции на госдаче Верховного совета РСФСР в Архангельском. «Дачи окружили, приказ мог поступить в любой момент», — подчеркнул Коржаков.

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В ГКЧП&nbsp;вошли восемь человек, обязанности президента на&nbsp;себя возложил вице-президент СССР Геннадий Янаев. Президент СССР Михаил Горбачев, как&nbsp;заявляли члены комитета, не&nbsp;мог исполнять свои обязанности по&nbsp;состоянию здоровья. В соответствии с&nbsp;приказом о&nbsp;чрезвычайном положении в&nbsp;Москву были введены войска и&nbsp;техника, а&nbsp;резиденция президента РСФСР Бориса Ельцина взята в&nbsp;окружение спецподразделением &laquo;Альфа&raquo;.

Августовский путч произошел в стране в период с 18 по 21 августа 1991 года. Тогда члены самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) предприняли попытку отстранить Михаила Горбачева от должности президента СССР.

Тем не менее к Белому дому вышли тысячи людей, протестуя против ГКЧП. В этом движении принял участие Ельцин, который, стоя на танке, призвал народ к всеобщей забастовке, а армию — к отказу от насилия. Он также потребовал вернуть Горбачева в Кремль.

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