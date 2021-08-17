Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 50 лет назад

Певца, лауреата Нобелевской премии Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в мае 1965 года. Соответствующий иск направлен в Верховный суд США, сообщают телеканал NBC News и Variety.

В иске говорится, что когда Дилану было 20 лет, он «установил эмоциональную связь» с девочкой, чтобы «снизить ее внутренние ограничения с целью сексуального насилия». Также в тексте указано, что артист причинил несовершеннолетней эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ей «по сей день».

По словам потерпевшей, после случившегося она страдала от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения.

Представитель артиста изданию Variety заявил, что обвинения 56-летней давности не соответствуют действительности.