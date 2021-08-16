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Смерч прошелся по пляжу в Миассе. Видео
По пляжу в Миассе на берегу озера Лесное в Челябинской области прошел смерч. Сообщений о пострадавших не поступало
Video
Челябинская область
смерч
пляж
Миасс
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