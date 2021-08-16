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Минпросвещения пообещало начать учебный год в обычном формате

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В школах России 1 сентября новый учебный год начнется в обычном, очном формате, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, передает корреспондент РБК.

«Учебный год начнется в обычном, очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал министр.

Он также поддержал заявление Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования.

Кравцов выразил надежду на очное начало учебного года в школах
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

22 июля министр заявил, что надеется на начало учебного года в очном формате, но решение об этом еще не принято. Он уточнил тогда, что окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, поскольку приоритетом остается здоровье учеников, их родителей и преподавателей.

Кравцов также отметил, что никакая новая информационная технология для удаленного обучения не сможет заменить традиционный формат с очным присутствием учащихся. «Это наша принципиальная позиция, о ней говорил и президент нашей страны. И мы ей всегда будем руководствоваться и [ее] придерживаться», — подчеркнул Кравцов.

Президент Владимир Путин 28 июля заявил, что около 1% российских школ находятся в аварийном состоянии. «У нас 39,6 тыс. школ, они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тыс., из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но тем не менее недопустимо, школ находятся в аварийном состоянии», — сказал президент на встрече с Кравцовым.

Министр ответил, что в 2022 году планируется отремонтировать школы, которые имеют проектно-сметные документации, — это около 700 зданий. Путин назвал это число недостаточным. О необходимости запустить в России программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, Путин объявил в середине июня на XX съезде партии «Единая Россия». Тогда глава государства заявил, что 72% российских школ нуждается в ремонте, а 10% школ необходим капитальный ремонт.

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