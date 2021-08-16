Минпросвещения пообещало начать учебный год в обычном формате

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В школах России 1 сентября новый учебный год начнется в обычном, очном формате, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, передает корреспондент РБК.

«Учебный год начнется в обычном, очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал министр.

Он также поддержал заявление Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования.

Кравцов выразил надежду на очное начало учебного года в школах Общество

22 июля министр заявил, что надеется на начало учебного года в очном формате, но решение об этом еще не принято. Он уточнил тогда, что окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, поскольку приоритетом остается здоровье учеников, их родителей и преподавателей.



Кравцов также отметил, что никакая новая информационная технология для удаленного обучения не сможет заменить традиционный формат с очным присутствием учащихся. «Это наша принципиальная позиция, о ней говорил и президент нашей страны. И мы ей всегда будем руководствоваться и [ее] придерживаться», — подчеркнул Кравцов.