МИД напомнил о советских памятниках после принятия нового закона в Польше

Отделять память о жертвах холокоста от тех, «кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше» — безнравственный поступок и «инструментализиция массового уничтожения в текущих политических целях», написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление польского президента Анджея Дуды.

Ранее власти Израиля обвинили Польшу в пренебрежении памятью жертв холокоста из-за принятия нового закона, который ограничивает их право на реституцию.

«Польша является хранителем памяти жертв немецких преступлений против евреев, она не позволит использовать Холокост в текущих политических целях», — сказал Дуда в ответ на обвинения Израиля.

Захарова, в свою очередь, комментируя слова Дуды, указала, что не «не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк».