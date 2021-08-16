Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Почти 70 стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан Политика, 06:00 МИД напомнил о советских памятниках после принятия нового закона в Польше Политика, 05:39 ГИБДД начало использовать дроны для выявления нарушений в 17 регионах Общество, 05:29 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:21 В аэропорту Якутска из-за дыма от лесных пожаров задержали 40 рейсов Общество, 05:01 Россияне рассказали, с кем ссорятся из-за вакцинации от COVID Политика, 05:00 Спецпредставитель Путина допустил признание режима талибов в Афганистане Политика, 04:32 Талибан отказался принимать власть от действующего президента Афганистана Политика, 04:17 Сновидения и подсознание: от Гильгамеша до Фредди Крюгера РБК и Okko, 03:55 На Камчатке из озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолета Общество, 03:51 Генсек ООН призвал прекратить нарушения прав человека в Афганистане Политика, 03:42 Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297 Общество, 03:29 Вильфанд спрогнозировал сохранение аномальной жары до середины недели Общество, 03:11 Врачи рассказали, как бороться с отвращением к еде из-за COVID-19 Общество, 03:00
Политика ,  
0 

МИД напомнил о советских памятниках после принятия нового закона в Польше

Отделять память о жертвах холокоста от тех, «кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше» — безнравственный поступок и «инструментализиция массового уничтожения в текущих политических целях», написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление польского президента Анджея Дуды.

Ранее власти Израиля обвинили Польшу в пренебрежении памятью жертв холокоста из-за принятия нового закона, который ограничивает их право на реституцию.

Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции
Политика
Яир Лапид

«Польша является хранителем памяти жертв немецких преступлений против евреев, она не позволит использовать Холокост в текущих политических целях», — сказал Дуда в ответ на обвинения Израиля.

Захарова, в свою очередь, комментируя слова Дуды, указала, что не «не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк».

«В том числе учитывая, какая война с памятниками освободителям от немецко-фашистских войск развязана в Польше», — говорится в сообщении Захаровой. Представитель МИД также привела в пример конфликт вокруг музейной экспозиции в концлагере Собибор, к реконструкции которой не допустили российские музеи.

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим», — заключила Захарова.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

14 августа Дуда подписал закон, который ограничивает право потомков жертв холокоста вернуть конфискованное во Вторую мировую войну имущество. Обжаловать экспроприацию они теперь могут лишь в течение 30 лет после принятия такого решения. Новые поправки польские власти аргументируют тем, что правом на реституцию пользуются подставные лица.

Израиль в ответ отозвал из Варшавы своего посла для консультаций.

Мария Захарова МИД Польша советские памятники
Материалы по теме
Мэрия объяснила выбор места для скульптуры «Советская Белоруссия» в метро
Общество
Во Львове снесли Монумент славы Советской армии
Политика
Путин заявил об ограбленной в советские годы России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter