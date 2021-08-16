Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов защитить граждан

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал правительство и запрещенную в России террористическую организацию «Талибан» защитить афганцев, передает TOLO News.

Кроме того, экс-глава государства призвал граждан оставаться в своих домах. По его словам, он вместе с другими политическими лидерами будет предпринимать дальнейшие усилия для установления мира в стране.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. К началу июля страну покинули 90% американского воинского контингента.

На фоне этих событий активизировались талибы. 15 августа они заявили о получении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день боевики зашли в президентский дворец в Кабуле. Незадолго до этого действующий президент страны Ашраф Гани покинул страну.