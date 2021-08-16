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Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов защитить граждан

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал правительство и запрещенную в России террористическую организацию «Талибан» защитить афганцев, передает TOLO News.

Кроме того, экс-глава государства призвал граждан оставаться в своих домах. По его словам, он вместе с другими политическими лидерами будет предпринимать дальнейшие усилия для установления мира в стране.

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Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. К началу июля страну покинули 90% американского воинского контингента.

На фоне этих событий активизировались талибы. 15 августа они заявили о получении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день боевики зашли в президентский дворец в Кабуле. Незадолго до этого действующий президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Карзай фактически возглавлял Афганистан с 2001 по 2014 годы. Ранее, в начале августа, он заявлял, что захват талибами Афганистана может привести к народному восстанию против них. Тогда экс-глава страны заявил, что сам примкнет к восставшим в случае такого сценария.

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