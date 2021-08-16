ВОЗ выразила обеспокоенность здоровьем афганцев из-за событий в стране

Здоровье жителей Афганистана приобретает первостепенное значение на фоне происходящих там событий, заявил в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«По мере развития вызывающих глубокую обеспокоенность событий в Афганистане, здоровье и благополучие афганских мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение», — говорится в сообщении.

Так Гебрейесус отреагировал на сообщение Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в котором ведомство сообщило о перемещении тысяч людей в Кабул и другие города.

По данным управления, примерно 15,6 тыс внутренне перемещенных лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Большинство из них получили помощь в виде еды, воды, денег, лекарств и предметов первой необходимости. Для оценки ситуации в регионе созданы 15 межведомственных групп, говорится в сообщении управления.