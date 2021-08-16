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Конфликт в Афганистане ,  
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ВОЗ выразила обеспокоенность здоровьем афганцев из-за событий в стране

Здоровье жителей Афганистана приобретает первостепенное значение на фоне происходящих там событий, заявил в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«По мере развития вызывающих глубокую обеспокоенность событий в Афганистане, здоровье и благополучие афганских мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение», — говорится в сообщении.

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Так Гебрейесус отреагировал на сообщение Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в котором ведомство сообщило о перемещении тысяч людей в Кабул и другие города.

По данным управления, примерно 15,6 тыс внутренне перемещенных лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Большинство из них получили помощь в виде еды, воды, денег, лекарств и предметов первой необходимости. Для оценки ситуации в регионе созданы 15 межведомственных групп, говорится в сообщении управления.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Они находились там с 2001 года. В начале июля страну покинуло 90% американского воинского контингента.

На этом фоне в Афганистане активизировалась запрещенная в России террористическая организация «Талибан». 15 августа талибы объявили о получении контроля над всей территорией страны.

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После начала боевых действий, многие афганцы начали покидать места своего постоянного проживания. В конце июля ООН заявляло, что жертвами боев в Афганистане стали 5,2 тыс. человек, 46% из которых пришлось на гражданских.

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