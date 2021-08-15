Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что главы государств продолжат поддерживать регулярный контакт друг с другом.

Ранее «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявил о захвате четвертого по величине афганского города Мазари-Шариф. Таким образом, боевики установили контроль над всей северной частью страны. Затем они без боя взяли пятый по величине афганский город Джелалабад, откуда пошли к столице — Кабулу, а также объявили, что контролируют всю территорию страны. Талибы ведут с правительством переговоры о передаче власти.