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Конфликт в Афганистане ,  
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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что главы государств продолжат поддерживать регулярный контакт друг с другом.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное
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Фото:Rahmat Gul / AP

Ранее «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявил о захвате четвертого по величине афганского города Мазари-Шариф. Таким образом, боевики установили контроль над всей северной частью страны. Затем они без боя взяли пятый по величине афганский город Джелалабад, откуда пошли к столице — Кабулу, а также объявили, что контролируют всю территорию страны. Талибы ведут с правительством переговоры о передаче власти.

Утром 15 августа узбекский МИД сообщил, что 84 афганских военных перешли границу с Узбекистаном, их задержали пограничники. По данным министерства, военные обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской — для троих раненых.

Узбекистан война в Афганистане Владимир Путин Шавкат Мирзиеев
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