Главный муфтий Узбекистана умер в московской клинике

Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался в Москве от сердечно-сосудистого заболевания на 72-м году жизни

Усмонхон Алимов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Москве в возрасте 71 года скончался председатель управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления мусульман Узбекистана.

Ранее 23 июля управление мусульман Узбекистана сообщало, что Алимов проходил лечение в одной из московских клиник от легочно-сосудистого заболевания.

Усмонхон (Усмон) Алимов родился 1 января 1950 года в городе Иштыхан в Самаркандской области Узбекистана. Он получил религиозное образование в медресе в Бухаре. В 1989–1990 годах учился в Университете Каравийин в Марокко.

До того как стать главным муфтием Узбекистана в 2006 году, Алимов был главным муфтием Самаркандской области.