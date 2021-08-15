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Число жертв в результате наводнений в Турции возросло до 58

Количество погибших после наводнений в Турции, вызванных мощными ливнями, возросло до 58 человек, сообщила пресс-служба турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за наводнения погибло 58 наших сограждан (48 человек в Кастамону, девять — в Синопе, и один человек в Бартыне). В больницах продолжается лечение 8 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в результате неблагоприятной погоды 76 человек пропали без вести, пишет Habernediyor.

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Фото:X1Y3Z5 / Twitter

Сильные дожди обрушились на территорию трех турецких провинций 11 августа. По состоянию на 15 августа в спасательных работах по ликвидации последствий наводнений принимают участие около 8 тыс. человек и более 900 транспортных средств.

По информации министра окружающей среды Турции Мурата Курума, после наводнений в стране около 454 сильно поврежденных или разрушенных здания, а также проблемы с подачей воды в некоторых районах. Кроме того, электричество было отключено в 38 тыс. домохозяйств в 395 селах. «Мы решим проблемы с электричеством в кратчайшие сроки. Автомагистрали работают в штатном режиме», — уточнял министр энергетики Фатих Денмеза.

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