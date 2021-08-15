Число жертв в результате наводнений в Турции возросло до 58

Количество погибших после наводнений в Турции, вызванных мощными ливнями, возросло до 58 человек, сообщила пресс-служба турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за наводнения погибло 58 наших сограждан (48 человек в Кастамону, девять — в Синопе, и один человек в Бартыне). В больницах продолжается лечение 8 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в результате неблагоприятной погоды 76 человек пропали без вести, пишет Habernediyor.

Сильные дожди обрушились на территорию трех турецких провинций 11 августа. По состоянию на 15 августа в спасательных работах по ликвидации последствий наводнений принимают участие около 8 тыс. человек и более 900 транспортных средств.