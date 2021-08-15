В Кузбассе затопило новую школу за 842 млн руб. после визита губернатора

Потоп в новой школе стоимостью 842 млн руб. произошел в Кузбассе после визита губернатора Сергея Цивилева, сообщил РБК начальник строительного участка Иван Карпов.

«Ну не затопило, на видео все так критично показано, а сорвало пробку на ревизе. [Неполадки] устранили в течение 10-15 минут, воду убрали в течение часа. По стенам, по всему — ущерба нет. В школе все устранили, сейчас все нормально, никаким образом это не повлияет», — сказал он.

По его словам, лужа была на площади пять метров. Он также уточнил, что прокуратура уже проверила заведение и заявила об отсутствии ущерба.

«В здании СОШ 160 города Тайга оторвалась ревизионная крышка ливневой канализации и возникла кратковременная протечка воды, длившаяся не более 5 минут. Последствия протечки воды были устранены менее чем за 10 минут. <...> материального ущерба нет», — сообщило Министерство строительства Кузбасса.