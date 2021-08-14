Во Франции система COVID-пропусков два дня работала со сбоями

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Во Франции восстановили после сбоя работу системы выдачи «санитарных пропусков», которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сбой в системе заметили еще в пятницу, 13 августа. Он произошел из-за перегрузки серверов портала SI-DEP, с помощью которого фармацевты оформляли «санитарные пропуска».

В результате сбоя 12 тыс. точек по стране столкнулись с проблемами выдачи QR-кодов. Перегрузку портала связали с большим количеством людей, которые готовятся отправиться на отдых.

«Санитарные пропуска» действуют во Франции с 21 июля. Их необходимо предъявлять при входе в музеи и кинотеатры, а также при проходе на концерты, фестивали, спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. C 1 августа без пропуска перестали пускать в торговый центр, общественный транспорт, больницу, кафе или ресторан. Система пропусков действует до 30 сентября. Любой, кто войдет в заведение без предъявления действующего пропуска, может быть оштрафован на €135.