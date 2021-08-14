Путин предложил не проверять прописку у пострадавших при паводках

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Президент России Владимир Путин одобрил практику отказа от требования прописки при выплате компенсаций пострадавшим от паводков и призвал коллег из правительства «растиражировать» этот опыт. Об этом он заявил на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». С просьбой упростить процедуру выплаты компенсаций к президенту обратился глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я прошу коллег из правительства внимательно посмотреть на эту практику. Я думаю, что ее можно тиражировать», — сказал глава государства.

Идею отказаться от требования предъявить сведения о прописке при назначении выплат озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов. Взамен он предложил согласовывать этот вопрос с муниципальной комиссией.

По словам Орлова, такая процедура давно применяется в подконтрольном ему регионе. При начислении региональных и федеральных выплат за имущество, которое было утрачено во время наводнения, у местных жителей не требуют обязательную прописку. То, что человек действительно проживает в пострадавшем от паводка населенном пункте, подтверждает муниципальная комиссия.