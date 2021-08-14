Климкин спрогнозировал послание Меркель Зеленскому

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель скажет украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что времени для принятия решений у него мало, так как ее срок на посту канцлера подходит к концу. Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, речь идет о решениях, касающихся конфликта в Донбассе и строительства газопровода «Северный поток-2».

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?» — описал он возможную позицию Меркель.

Таким образом, считает Климкин, канцлер ФРГ заставит Зеленского принять конкретные решения по Донбассу и «Северному потоку-2» перед грядущей встречей с президентом США Джо Байденом. Меркель попробует донести до украинского президента, что договориться по этому вопросу с действующим канцлером ФРГ проще, чем с новым немецким лидером, которого изберут в сентябре, констатировал Климкин.

По его словам, при другом раскладе Зеленскому будет нечего обсуждать с Байденом в ходе официального визита в США, который состоится в конце августа.