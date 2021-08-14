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Климкин спрогнозировал послание Меркель Зеленскому

Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель скажет украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что времени для принятия решений у него мало, так как ее срок на посту канцлера подходит к концу. Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, речь идет о решениях, касающихся конфликта в Донбассе и строительства газопровода «Северный поток-2».

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?» — описал он возможную позицию Меркель.

Таким образом, считает Климкин, канцлер ФРГ заставит Зеленского принять конкретные решения по Донбассу и «Северному потоку-2» перед грядущей встречей с президентом США Джо Байденом. Меркель попробует донести до украинского президента, что договориться по этому вопросу с действующим канцлером ФРГ проще, чем с новым немецким лидером, которого изберут в сентябре, констатировал Климкин.

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Политика
Ангела Меркель

По его словам, при другом раскладе Зеленскому будет нечего обсуждать с Байденом в ходе официального визита в США, который состоится в конце августа.

Ранее стало известно, что Меркель приедет с официальными визитами в Москву и Киев. 20 и 22 августа она поочередно встретится с президентами России и Украины. Пресс-служба Кремля сообщала, что темой для обсуждения на переговорах с Владимиром Путиным могут стать российско-германские отношения и некоторые другие вопросы международной повестки.

В сентябре в ФРГ состоятся парламентские выборы, после которых немецкий канцлер планирует оставить пост.

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