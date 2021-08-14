В США призвали Пентагон раскрыть данные о слежке за соцсетями военных

Американская консервативная правозащитная организация Judicial Watch направила иск в суд против Министерства обороны США с требованием раскрыть информацию о возможном сборе данных военнослужащих в социальных сетях. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте.

«Judicial Watch объявила сегодня о подаче иска на основании американского закона о свободе информации к Министерству обороны США относительно любых данных о том, следит ли оно или планирует следить за аккаунтами военнослужащих в соцсетях», — говорится в документе.

По словам правозащитников, они обратились в суд после того, как в Пентагоне не ответили на соответствующий запрос, который был направлен в середине мая.

Также Judicial Watch в заявлении приводит слова пресс-секретаря министерства обороны США Джон Кирби, который в мае, отвечая на вопрос о программе мониторинга социальных сетей, заявил, что в ведомстве отслеживают активность военных в соцсетях, чтобы быть более информированными.