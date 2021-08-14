Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы Политика, 06:59 В США умерла обладательница «Грэмми» певица Нэнси Гриффит Общество, 06:58 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 06:50 Центр «Вектор» заявил об отсутствии смертей из-за «ЭпиВакКороны» Общество, 06:10 Канада примет 20 тыс. беженцев из Афганистана из-за угрозы «Талибана» Политика, 05:49 В Германии назвали размер пенсии Меркель после отставки с поста канцлера Общество, 05:46 Посол отверг обвинения в попытках Москвы повлиять на ситуацию в США Политика, 05:29 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:21 МВД начало разработку изменений в теоретическую часть экзаменов на права Общество, 04:50 Байден обсудил эвакуацию из Афганистана американских гражданских Политика, 04:49 Эксперт заявил о росте летальности коронавируса из-за мутаций Общество, 04:30 Аналитики допустили рекордный рост нефтедобычи России к лету 2022 года Экономика, 04:17 На Камчатке подняли со дна тело пилота потерпевшего крушение вертолета Общество, 04:08 В Москве ввели систему мониторинга такси Общество, 03:56
Политика ,  
0 

Посол отверг обвинения в попытках Москвы повлиять на ситуацию в США

Россия категорически отвергает «измышления» о попытках повлиять на политическую ситуацию в США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

«Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки», — добавил Антонов.

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

По его словам, те, кто обвиняет Москву во вмешательстве, «не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы». Он добавил, что цель таких действий — «поддержать высокий градус русофобии в американском обществе».

В конце июля президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки есть информация о распространении со стороны России ложной информации для влияния на выборы в Палату представителей в 2022 году.

13 августа Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов опубликовало документ, в котором говорится, что СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, распространяли дезинформацию о COVID-19. По мнению чиновников, это делалось для того, чтобы «посеять раздор» в американском обществе.

посол России в США Анатолий Антонов вмешательство России Джо Байден
Материалы по теме
В Госдепе заявили о последствиях «вмешательства» России в дела Ливии
Политика
NYT узнала о расследовании вмешательства Украины в выборы в США
Политика
МИД сообщил о предупреждениях иностранцам о вмешательстве в выборы в Думу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter