Посол отверг обвинения в попытках Москвы повлиять на ситуацию в США

Россия категорически отвергает «измышления» о попытках повлиять на политическую ситуацию в США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

«Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки», — добавил Антонов.

По его словам, те, кто обвиняет Москву во вмешательстве, «не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы». Он добавил, что цель таких действий — «поддержать высокий градус русофобии в американском обществе».

В конце июля президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки есть информация о распространении со стороны России ложной информации для влияния на выборы в Палату представителей в 2022 году.