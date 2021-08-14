В Вашингтоне задержали проникшего на военную базу вооруженного человека

Власти задержали вооруженного человека на военной базе Анакостия-Боллинг на юго-востоке Вашингтона, сообщает база в Facebook.

«Человек задержан и будет передан под стражу столичного управления полиции. Службы быстрого реагирования все еще оценивают ситуацию», — говорится в сообщении.

О проникновении на базу вооруженного человека военные сообщили 13 августа. Согласнно описанию, речь шла о черном мужчине среднего телосложения с дредами средней длинны в синих или зеленых брюках, белой майке и с сумкой Gucci.

Из-за случившегося на военной базе объявили локдаун.