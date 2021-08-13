В Амурской области обстреляли машину с инспекторами по охране животных

Инспектор управления по охране животного мира Амурской области ранен в результате обстрела автомобиля, сообщило «РИА Новости».

Агентство со ссылкой на управление передает, что автомобиль был обстрелян в Октябрьском районе области во время патрулирования.

«Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия», — приводит агентство сообщение инспекции.

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