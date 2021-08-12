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Рядом с греческим островом Милос затонула туристическая яхта

Фото: Λιμενικό-Σώμα-Ελληνική-Ακτοφυλακή / Facebook
Фото: Λιμενικό-Σώμα-Ελληνική-Ακτοφυλακή / Facebook

В Греции неподалеку от острова Милос в Эгейском море затонула яхта туристами, все 18 человек, в том числе три несовершеннолетних, спасены, сообщил государственный телеканал ERT со ссылкой на береговую охрану Греции.

Представитель береговой охраны Никос Коккалас уточнил, что затонуло 30-метровое судно под британским флагом. Экипаж сам подал сигнал о бедствии, когда корабль находился в почти 30 км к северо-западу от острова Милос. По данным ведомства, на место крушения вскоре прибыли находившиеся неподалеку суда, два вертолета береговой охраны, а также корабль и вертолет вооруженных сил Греции.На борту находились только граждане Греции, сообщил телеканал SKAI со ссылкой на береговую охрану.

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Фото:МВД России

Причина инцидента пока неизвестна, отметили в береговой охране, однако в окрестностях аварии дует сильный ветер на 4-5 баллов по шкале Бофорта. Мэр Милоса Манолис Микелис также сообщил, что на месте инцидента дует сильный ветер, который способен опрокинуть яхту, передает ERT. На тот момент ERT сообщил о 17 спасенных туристах.

Россиян на затонувшей яхте не было, уточнило российское посольство в Греции, передает ТАСС.

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