Посольство России призвало обратить внимание на права человека в США

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Государственному департаменту США стоит обратить внимание на нарушения прав человека в своей стране, а не критиковать Москву, заявило посольство России в Twitter.

«Настало время обратить США внимание на свою внутреннюю ситуацию», — сказано в сообщении дипмиссии.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил на брифинге, что правительство США в курсе нового уголовного дела против оппозиционного политика Алексея Навального и внимательно следит за ситуацией. «Это следует за попытками запугать и подавить те НКО и независимые организации, которые сотрудничали с Навальным. Так что во многом это продолжение модели поведения, которая вызывает очень большую тревогу», — заявил Прайс.

Следственный комитет 11 августа предъявил уже отбывающему срок Навальному обвинение по еще одному уголовному делу. В ведомстве вменяют ему в вину создание и руководство организацией, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239). Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России). «Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — заявили в СК.