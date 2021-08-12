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Дело Навального ,  
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Посольство России призвало обратить внимание на права человека в США

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Государственному департаменту США стоит обратить внимание на нарушения прав человека в своей стране, а не критиковать Москву, заявило посольство России в Twitter.

«Настало время обратить США внимание на свою внутреннюю ситуацию», — сказано в сообщении дипмиссии.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил на брифинге, что правительство США в курсе нового уголовного дела против оппозиционного политика Алексея Навального и внимательно следит за ситуацией. «Это следует за попытками запугать и подавить те НКО и независимые организации, которые сотрудничали с Навальным. Так что во многом это продолжение модели поведения, которая вызывает очень большую тревогу», — заявил Прайс.

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Следственный комитет 11 августа предъявил уже отбывающему срок Навальному обвинение по еще одному уголовному делу. В ведомстве вменяют ему в вину создание и руководство организацией, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239). Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России). «Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — заявили в СК.

На сайте российского МИД сообщается, что США грубо нарушают права человека на своей территории и за рубежом. «Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже». Данные о настоящем положении дел игнорируется американскими властями, тогда как правительство США ищет нарушения прав человека в других странах, считает российское ведомство.

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