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Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о «власти от Бога»

Владимир Кожанов
Владимир Кожанов (Фото: vkozhanovmariel / VK)

Депутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов назвал вырванными из контекста и искаженными его слова о «божественной власти». На своей странице во «ВКонтакте» он назвал ролик с его высказываниями нарезкой и добавил, что аудитория, перед которой он выступал, его поняла.

Ранее издание «Блокнот» опубликовало видео со встречи депутата с ветеранами труда в поселке Сернур, на кадрах депутат призвал кланяться перед начальством. «Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — сказал на видео Кожанов.

«Этот ролик — нарезка вырванных из контекста высказываний. <...> Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли. Только вряд ли автор записи предоставит оригинал, не для того снималось», — написал Кожанов.

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Кроме того, он заявил, что его позиция по отношению к власти «давно и хорошо известна в Марий Эл и за пределами республики». «Я неоднократно ее излагал: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ», — написал депутат. Он отметил, что соответствующее положение закреплено в Конституции и добавил, что не видит «ничего зазорного в том, чтобы поклониться народу».

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