Роскомнадзор разблокировал сайт для художников DeviantArt

Вывеска на здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Роскомнадзор разблокировал онлайн-ресурс для художников DeviantArt после удаления запрещенного контента. Об этом говорится на сайте ведомства.

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты Роскомнадзора проверили и подтвердили удаление материалов. После этого надзорный орган восстановил доступ к ресурсу.

Ведомство ограничило доступ к онлайн-галерее DeviantArt 3 августа из-за отказа удалить запрещенный контент. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что администрация ресурса неоднократно игнорировала требования ограничить доступ «к опасному, в первую очередь для детей, контенту» за отведенный срок. Речь шла о «материалах, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент».