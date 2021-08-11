Роскомнадзор разблокировал сайт для художников DeviantArt
Роскомнадзор разблокировал онлайн-ресурс для художников DeviantArt после удаления запрещенного контента. Об этом говорится на сайте ведомства.
«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что специалисты Роскомнадзора проверили и подтвердили удаление материалов. После этого надзорный орган восстановил доступ к ресурсу.
Ведомство ограничило доступ к онлайн-галерее DeviantArt 3 августа из-за отказа удалить запрещенный контент. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что администрация ресурса неоднократно игнорировала требования ограничить доступ «к опасному, в первую очередь для детей, контенту» за отведенный срок. Речь шла о «материалах, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент».
Всего Роскомназдор направил DeviantArt 145 таких требований с 2019 года. Одно из них — с предписанием удалить страницы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, а также нацистским и иным запрещенным контентом — ведомство направило администрации ресурса 29 июля.