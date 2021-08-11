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Общество ,  
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Роскомнадзор разблокировал сайт для художников DeviantArt

Вывеска на здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в Москве
Вывеска на здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Роскомнадзор разблокировал онлайн-ресурс для художников DeviantArt после удаления запрещенного контента. Об этом говорится на сайте ведомства.

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты Роскомнадзора проверили и подтвердили удаление материалов. После этого надзорный орган восстановил доступ к ресурсу.

Ведомство ограничило доступ к онлайн-галерее DeviantArt 3 августа из-за отказа удалить запрещенный контент. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что администрация ресурса неоднократно игнорировала требования ограничить доступ «к опасному, в первую очередь для детей, контенту» за отведенный срок. Речь шла о «материалах, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент».

Роскомнадзор объяснил блокировку DeviantArt
Технологии и медиа
Фото:pixabay.com

Всего Роскомназдор направил DeviantArt 145 таких требований с 2019 года. Одно из них — с предписанием удалить страницы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, а также нацистским и иным запрещенным контентом — ведомство направило администрации ресурса 29 июля.

DeviantArt — коммерческая онлайн-галерея и сообщество художников, фотографов, иллюстраторов и писателей. Ресурс был запущен в августе 2000 года в США. В 2017 году его купила международная облачная платформа Wix.

В августе 2014 года Роскомнадзор уже ограничивал доступ к 12 иллюстрациям с этти (жанр аниме или манги, ключевой особенностью которого является показ эротических сцен. — РБК) и две галереи, которые разместили авторы и пользователи DeviantArt. Затем блокировку сняли.

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