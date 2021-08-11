Прилетающих в Норильск и Дудинку обязали сдать ПЦР и соблюдать карантин

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С 11 августа все прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин по месту жительства до получения результата. Поправки в соответствующий указ внес губернатор Красноярского края Александр Усс. От процедуры освободили полностью вакцинированных и переболевших COVID-19 не более полугода назад.

«Освобождаются от сдачи анализа и работники вахтовым методом — по решению Роспотребнадзора эта категория людей должна быть обязательно вакцинирована», — говорится в сообщении.

В июле главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев постановил произвести прививки отдельным группам населения региона. Распоряжение коснулось работников общепита, здравоохранения и образования, а также транспортных и бытовых услуг и торговли.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат госслужащие, работники МФЦ и финансовых организаций, почты, салонов красоты, фитнес-клубов, организаций ЖКХ, энергетики, детских игровых комнат, развлекательных центров и детских лагерей. Привиться обязаны работники театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов, а также те, кто работает вахтовым методом или постоянно проживает в социальных учреждениях. Предприятия этих сфер должны вакцинировать не меньше 60% персонала.