Прилетающих в Норильск и Дудинку обязали сдать ПЦР и соблюдать карантин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19 Общество, 16:31 Кадыров получил премию телеканала Чечни за «качественный контент» Политика, 16:26 Путин наградил российских призеров Олимпиады в Токио Спорт, 16:21 Роман Абрамович отказался от своей доли в кинотеатре «Пионер» Технологии и медиа, 16:16 Шойгу дал совет майору полиции о служении Родине Общество, 16:10 Минфин предложил с 1 января начать эксперимент по продаже вин онлайн Бизнес, 16:10 Матыцин назвал абсурдными обвинения в нежелании видеть Ласицкене на Играх Спорт, 16:07 Навального обвинили в создании посягающей на личности россиян организации Политика, 16:05 «Динамо» забросило шесть шайб «Спартаку» в товарищеском матче Спорт, 16:05 NortonLifeLock покупает производителя антивируса Avast за $8,6 млрд Инвестиции, 16:04 «Странно выйти на «Камп Ноу» в другой футболке». Главное с брифинга Месси Спорт, 16:00 Nissan анонсировал спортивную версию компакт-кара Note Aura Авто, 15:59 Ветер перемен: как без потерь изменить корпоративную культуру — MIT Sloan Pro, 15:56 Москалькова сообщила о жалобах на лишение премий из-за отказа прививаться Политика, 15:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Прилетающих в Норильск и Дудинку обязали сдать ПЦР и соблюдать карантин

Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
С 11 августа все прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин по месту жительства до получения результата. Поправки в соответствующий указ внес губернатор Красноярского края Александр Усс. От процедуры освободили полностью вакцинированных и переболевших COVID-19 не более полугода назад.

«Освобождаются от сдачи анализа и работники вахтовым методом — по решению Роспотребнадзора эта категория людей должна быть обязательно вакцинирована», — говорится в сообщении.

В июле главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев постановил произвести прививки отдельным группам населения региона. Распоряжение коснулось работников общепита, здравоохранения и образования, а также транспортных и бытовых услуг и торговли.

В летнем лагере под Красноярском у 18 детей выявили COVID
Общество
Вид на здание лагеря &laquo;Сокол&raquo;

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат госслужащие, работники МФЦ и финансовых организаций, почты, салонов красоты, фитнес-клубов, организаций ЖКХ, энергетики, детских игровых комнат, развлекательных центров и детских лагерей. Привиться обязаны работники театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов, а также те, кто работает вахтовым методом или постоянно проживает в социальных учреждениях. Предприятия этих сфер должны вакцинировать не меньше 60% персонала.

По данным краевого оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 457 случаев заражения, еще 25 человек скончались. Всего с начала пандемии в Красноярском крае диагноз COVID-19 подтвержден у 96 128 человек, а 4708 умерли. Выздоровели 81 963 пациента (+ 498 за последние сутки).

Красноярский край вакцинация от COVID-19 Тестирование на COVID-19 самоизоляция
Материалы по теме
В летнем лагере под Красноярском у 18 детей выявили COVID
Общество
Красноярский край ввел обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
Общество
В Красноярском крае завели дело за подделку ПЦР-тестов вахтовиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter