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Общество ,  
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Губернатор Сахалина поручил вернуть памятник Гагарину в центр Невельска

Фото: nevelysk_sakh / Instagram
Фото: nevelysk_sakh / Instagram

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил властям города Невельск отреставрировать стелу с барельефом Юрия Гагарина, найденную на берегу моря в разбитом состоянии, и найти ей новое «достойное место». Об этом говорится в Telegram самого Лимаренко.

«Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — говорится в сообщении.

Как пояснил губернатор, такое поручение он дал после того, как в СМИ появились фотографии, на которых видно, что стела с барельефом первого космонавта валяется на берегу моря.

Ранее аккаунт Glubinka Rossii в Instagram опубликовал фотографии снесенного памятника Гагарина, лежащего на берегу моря в Невельске, после чего эти фотографии перепубликовало информационное агентство «Сах.ком» (Sakhalin.info) и другие местные СМИ.

Telegram-канал Amur Mash сообщал, что памятник Юрию Гагарину, который долгое время стоял на въезде в город Невельск, снесли и что на его месте появится автозаправка.

«Памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации он, к сожалению, не подлежал. Памятник был демонтирован», — сообщили Sakhalin.Info в пресс-службе мэрии Невельского района. Мэр Невельского района Алексей Шабельник сообщил в разговоре с агентством «Сахалин-Курилы», что разберется, почему демонтированный памятник лежал на берегу моря.

Комментируя фото, Лимаренко также назвал произошедшее «неуважительным отношением к великому прошлому страны» со стороны главы района. Губернатор рассказал, что стелу с барельефом Юрия Гагарина привезли из бывшего пионерского лагеря. На встрече с мэром осенью 2020 года местные жители предложили установить ее в одном из скверов города. Однако специалисты сочли аварийным состояние объекта. По его словам, теперь контролировать то, как невельская администрация выполняет поручение губернатора и ищет новое место для памятника, будет контролировать областное министерство культуры и архивного дела.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя инцидент, заявил, что «Роскосмос» потребует от сахалинских властей объяснений по поводу сноса памятника первому космонавту Юрию Гагарину.

Сахалин памятник Юрий Гагарин
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Гагаринская одиссея: как первый космонавт путешествовал по Земле
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Опубликована инструкция о полете в космосе для Юрия Гагарина
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