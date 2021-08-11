«Весна» узнала о колонии для экстрадированного из России бойца ММА

Алексей Кудин (Фото: kudin_alexey_mma / Instagram)

В Белоруссии суд Молодечненского района Минской области приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бойца ММА Алексея Кудина, которого ранее экстрадировали из России вопреки запрету Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», лишенный государственной регистрации.

Кудина признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК Белоруссии («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения»). По версии правоохранительных органов Белоруссии, он применил силу в отношении сотрудника полиции на акции белорусской оппозиции в августе 2020 года. Прокурор требовал для Кудина 3,5 года колонии.

В своем последнем слове сам Кудин заявил, что не отрицает, что наносил удары сотруднику полиции, однако отметил, что это была самооборона в ответ на применение к нему спецсредств.

Кудина задержали в Москве 21 января, в конце июля его экстрадировали в Белоруссию.