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Tesla показала пикап Cybertruck на видео. В сети ролик вызвал вопросы
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Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
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Вологодские улицы и дома накрыло потопом после ливня. Видео
В ночь на 11 августа в Вологде прошел сильный ливень. Потоками воды затопило несколько улиц и зданий. В городе выпала треть месячной нормы осадков
Video
Вологда
ливень
потоп
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