Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб человек Общество, 08:55 Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито Спорт, 08:49 Основатель Mailchimp: «С инвесторами я говорил не дольше пяти минут» Pro, 08:45 Три инвестпортфеля: эксперт по инвестициям дает советы по апгрейду РБК и Сбер, 08:37 В Красноярске из-за пожара в здании телекомпании эвакуировано 60 человек Общество, 08:33 Рост доходности вкладов, опасность «йота»-штамма. Главное за ночь Общество, 08:16 Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 08:14 В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 08:03 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 07:45 Гинцбург заявил о подтвердившейся за год безопасности «Спутника V» Общество, 07:40 Молодежь назвала лучшие российские города для учебы и карьеры Общество, 07:30 Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км Общество, 07:22 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 07:15 Доля иностранцев в госдолге превысила 20% впервые с ввода новых санкций Pro, 07:00
Общество ,  
0 

В Красноярске из-за пожара в здании телекомпании эвакуировано 60 человек

В Красноярске в здании телекомпании и концертного зала «Афонтово» произошел пожар, 60 человек эвакуированы. Об этом сообщила телекомпания во «ВКонтакте».

«58 человек самостоятельно эвакуировались, еще двоих спасли пожарные», — сказано в сообщении.

Пожар возник в подвальном помещении здания № 7 на переулке Афонтовский, огонь распространился на площади 20 кв. м, сообщили в «Афонтово».

Возгорание началось в 9:08 (5:08 мск), уточнили в региональном управлении МЧС. В тушении пожара задействованы 40 человек и 13 единиц техники, на данный момент он локализован.

В Саратове загорелся купол Цирка имени братьев Никитиных
Общество
Фото:МЧС России

Как сообщил телеканал ТРК-7 со ссылкой на МЧС, огонь возник под сценой в концертном помещении, экстренные службы проливают сцену и находящийся под ней склад. «Возгоранию присвоен ранг 1-бис, то есть слегка повышенный. Особой сложности пожар не представляет», — отметили в МЧС.

Спасатели эвакуировали двух женщин, одну из них госпитализировали, добавил корреспондент ТРК-7 Елисей Савлюк.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Пожар эвакуация Красноярск Красноярский край МЧС ЧП
Материалы по теме
В Москве произошло возгорание на Киевском вокзале
Общество
На западе Москвы загорелись квартира и шесть балконов
Общество
В Балашихе загорелся склад на площади 1,4 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter