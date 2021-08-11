В Красноярске из-за пожара в здании телекомпании эвакуировано 60 человек

В Красноярске в здании телекомпании и концертного зала «Афонтово» произошел пожар, 60 человек эвакуированы. Об этом сообщила телекомпания во «ВКонтакте».

«58 человек самостоятельно эвакуировались, еще двоих спасли пожарные», — сказано в сообщении.

Пожар возник в подвальном помещении здания № 7 на переулке Афонтовский, огонь распространился на площади 20 кв. м, сообщили в «Афонтово».

Возгорание началось в 9:08 (5:08 мск), уточнили в региональном управлении МЧС. В тушении пожара задействованы 40 человек и 13 единиц техники, на данный момент он локализован.