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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава Аргентины после «Спутника V» привилась вакциной Moderna

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти завершила вакцинацию от коронавируса препаратом производства Moderna, хотя в качестве первой дозы использовала российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter Минздрава.

«Сегодня министр Карла Виссотти получила вторую дозу вакцины COVID-19 и завершил свой график вакциной Moderna после получения первой дозы «Sputnik V» 30 апреля», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что министерству удалось добиться большого прогресса в комбинировании вакцин благодаря совместным исследованиям с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также с министерством науки Аргентины и Национальным советом по научно-техническим исследованиям.

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Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Вакцинация в Аргентине началась в конце прошлого года, первыми препарат стали получать медицинские работники. Сейчас приоритетное право на прививку имеют граждане старше 80 лет. Согласно отчетам Минздрава страны, российская вакцина — самый популярный препарат для вакцинации в Аргентине. По состоянию на начало июля в стране применили уже 6,9 млн доз российской вакцины «Спутник V». Власти страны одобрили ее использование в декабре 2020 года.

В конце июля в стране уже проводили исследования, связанные с комбинированием вакцин. Так, при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm аргентинские ученые не выявили серьезных побочных эффектов. По данным Минздрава, у 41,6% участников исследования не было осложнений после второй прививки. Более 8% сообщили о повышении температуры и боли в спине, а 50% пожаловались на боль в месте укола.

Ранее глава Минздрава Аргентины ушел в отставку после начавшегося в стране скандала с «VIP-вакцинацией» от COVID-19 для приближенных к правительству лиц. Так, издание Clarin опубликовало список высокопоставленных чиновников, которые могли получить вакцину от коронавируса без очереди. Речь в публикациях идет о произведенной в России вакцине «Спутник V».

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Источник: JHU
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Аргентина Минздрав вакцинация от COVID-19 коронавирус Спутник V
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