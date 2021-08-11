Глава Минздрава Аргентины после «Спутника V» привилась вакциной Moderna

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти завершила вакцинацию от коронавируса препаратом производства Moderna, хотя в качестве первой дозы использовала российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter Минздрава.

«Сегодня министр Карла Виссотти получила вторую дозу вакцины COVID-19 и завершил свой график вакциной Moderna после получения первой дозы «Sputnik V» 30 апреля», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что министерству удалось добиться большого прогресса в комбинировании вакцин благодаря совместным исследованиям с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также с министерством науки Аргентины и Национальным советом по научно-техническим исследованиям.

Вакцинация в Аргентине началась в конце прошлого года, первыми препарат стали получать медицинские работники. Сейчас приоритетное право на прививку имеют граждане старше 80 лет. Согласно отчетам Минздрава страны, российская вакцина — самый популярный препарат для вакцинации в Аргентине. По состоянию на начало июля в стране применили уже 6,9 млн доз российской вакцины «Спутник V». Власти страны одобрили ее использование в декабре 2020 года.