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В «Роскосмосе» раскрыли время полета на МКС российской актрисы

Запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд запланирован на 11.55 (мск) 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передают «РИА Новости».

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается в 11.55 мск», — сказано в сообщении агентства.

Там также отметили, что Шипенко и Пересильд примут участие в съемках фильма с рабочим названием «Вызов». Они смогут вернутся на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

«Роскосмос» отобрал актеров для съемок фильма на орбите
Технологии и медиа

Ранее в мае «Роскосмос» сообщал о завершении отбора актрис и режиссеров для полета на МКС, где госкорпорация планирует снять первый в истории фильм в космосе.

В основной состав вошли:

  • Юлия Пересильд — 36 лет, окончила режиссерский факультет ГИТИСа, актриса Театра наций. Пересильд — заслуженная артистка России. Она снималась в фильмах «Край» (Софья), «Битва за Севастополь» (Людмила Павличенко, снайпер), «Угрюм-река», в сериале «Зулейха открывает глаза» и других. Обладательница двух премий «Золотой орел»;
  • Клим Шипенко — 37 лет, окончил Калифорнийский университет, актер, режиссер-постановщик, драматург. Режиссер фильмов «Салют-7», «Текст», «Холоп» и других.
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Источники финансирования съемок «Роскосмос» и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не раскрыли. Но вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонку, предупредил, что бюджетные деньги на это выделять не будут. Оплачивать производство фильма «Роскосмосу» придется за счет частных спонсоров. «Я вам гарантированно могу сказать, что, пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу», — заявлял в интервью РБК Борисов.

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