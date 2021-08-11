В «Роскосмосе» раскрыли время полета на МКС российской актрисы

Запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд запланирован на 11.55 (мск) 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передают «РИА Новости».

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается в 11.55 мск», — сказано в сообщении агентства.

Там также отметили, что Шипенко и Пересильд примут участие в съемках фильма с рабочим названием «Вызов». Они смогут вернутся на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Ранее в мае «Роскосмос» сообщал о завершении отбора актрис и режиссеров для полета на МКС, где госкорпорация планирует снять первый в истории фильм в космосе.