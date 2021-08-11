В МИД заявили об исчезновении «либерального флера» после митингов в Литве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об исчезновении «либерального флера» у западных стран на фоне протестов в Литве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В частности, она привела в пример несколько новостей, продемонстрировав противоречия в заявлениях литовских властей.

«23 января 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа: «Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина». 10 августа 2021 полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие», — написала Захарова.

Кроме того, она вспомнила обращение Науседы, в котором он говорил: «Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие». «Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — поинтересовались представитель российского ведомства.