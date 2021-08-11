Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Ученые в США сообщили о штамме коронавируса с летальностью до 82% Общество, 05:55 Защиту Петербурга дамбой от «Патрика» и «Иуды» оценили в ₽123 млрд Общество, 05:41 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:17 Адвокат Хованского назвал незаконным его включение в список террористов Общество, 05:10 Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова Политика, 04:57 Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair Политика, 04:43 В МИД заявили об исчезновении «либерального флера» после митингов в Литве Политика, 04:36 Российские Ил-76 прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров Общество, 04:09 Xiaomi представила собаку-робота собственной разработки Бизнес, 03:38 Президент Литвы обратился к протестующим фразой «демократия — не анархия» Политика, 03:22 Гинцбург сообщил о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19 Общество, 03:10 Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест Политика, 03:00 Гинцбург назвал сроки регистрации «детской» вакцины от COVID-19 в России Общество, 02:51 Шойгу не увидел смысла в увеличении числа призывников Общество, 02:35
Политика ,  
0 

В МИД заявили об исчезновении «либерального флера» после митингов в Литве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об исчезновении «либерального флера» у западных стран на фоне протестов в Литве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В частности, она привела в пример несколько новостей, продемонстрировав противоречия в заявлениях литовских властей.

«23 января 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа: «Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина». 10 августа 2021 полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие», — написала Захарова.

Кроме того, она вспомнила обращение Науседы, в котором он говорил: «Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие». «Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — поинтересовались представитель российского ведомства.

Президент Литвы обратился к протестующим фразой «демократия — не анархия»
Политика
Гитанас Науседа

Днем ранее в Вильнюсе прошли массовые протесты COVID-диссидентов у здания парламента. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание Сейма, а сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения. По подсчетам полиции, к вечеру у парламента собралось около 4,5 тыс. человек.

В связи с протестами Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к митингующим с призывом не мешать парламентариям покинуть здание сейма. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, а аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия — это не анархия. Я призываю цивилизованно — без оскорблений и нападок — позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

С 13 сентября власти Литвы намерены ввести в стране «паспорт возможностей» — электронный документ о том, что человек привит, переболел или только что сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Без документа будет невозможно посещать парикмахерские и салоны красоты, пользоваться городским и междугородним общественным транспортом, ходить в большие магазины, рестораны, кафе, бары, игорные салоны и другие развлекательные заведения. Также люди без «паспорта» не смогут посещать учреждения здравоохранения.

Мария Захарова МИД митингующие разгон COVID-19
Материалы по теме
Китай отозвал посла из Литвы
Политика
Лукашенко пригрозил Литве экспортировать калийные удобрения через Россию
Политика
Власти Белоруссии ответили на сообщения о выстрелах на границе с Литвой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter