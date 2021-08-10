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Рогозин исключил выход космонавтов в космос в трусах

Фото: Roscosmos / Facebook
Фото: Roscosmos / Facebook

Космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ одной из своих подписчиц в Twitter.

«Звезда» не входит в периметр Роскосмоса, но как Вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут. Просьба не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика», — написал Рогозин.

Подписчица Рогозина написала пост, в котором заявила, что у российских космонавтов могут возникнуть проблемы со скафандрами для выхода в открытый космос. Она отталкивалась от интервью генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова «РИА Новости», который сказал, что российские космонавты на МКС не смогут выходить в открытый космос, так как скоро заканчивается гарантийный срок у имеющихся на станции скафандров «Орлан», а также не составлены контракты на производство новых.

Рогозин ответил на сообщения об угрозе нехватки скафандров
Технологии и медиа
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», — сказал он. Поздняков также добавил, что из-за задержки в заказе пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве.

В июле Рогозин заявил, что «Роскосмос» может запустить собственное производство скафандров. Сейчас Научно-производственное предприятие «Звезда» является единственным производителем скафандров для российских космонавтов, его скафандры «Орлан» эксплуатируются в советской и российской космической отрасли больше 40 лет.

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