Рогозин исключил выход космонавтов в космос в трусах

Фото: Roscosmos / Facebook

Космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ одной из своих подписчиц в Twitter.

«Звезда» не входит в периметр Роскосмоса, но как Вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут. Просьба не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика», — написал Рогозин.

Подписчица Рогозина написала пост, в котором заявила, что у российских космонавтов могут возникнуть проблемы со скафандрами для выхода в открытый космос. Она отталкивалась от интервью генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова «РИА Новости», который сказал, что российские космонавты на МКС не смогут выходить в открытый космос, так как скоро заканчивается гарантийный срок у имеющихся на станции скафандров «Орлан», а также не составлены контракты на производство новых.