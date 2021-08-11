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В Москве к ЕМИАС подключили почти все роддома и перинатальные центры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 95% родильных домов и перинатальных центров. Такие данные привела в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе, на сегодняшний день подключены уже 95% этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе», — рассказала заммэра. Она добавила, что внедрение ЕМИАС позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациенткам в период беременности, родов и в послеродовой период и на порядок улучшит взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном.

В Москве к единой цифровой платформе подключили еще пять больниц
Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Подключение к ЕМИАС позволяет врачам получить доступ к электронной медкарте пациенток и учитывать данные об их здоровье при оказании необходимой медицинской помощи. Интеграция системы с клинико-диагностическими лабораториями дает возможность врачу иметь доступ к данным лабораторных исследований. Кроме того, врач освобождается от бумажной работы: вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе, и сведения о пациентках вносятся в электронную историю родов.

В рамках реализации проекта в электронный вид был переведен ряд важных для акушерского стационара медицинских документов. Среди них — протоколы родов, партограммы, выписные эпикризы родильниц, неонатальные эпикризы новорожденных и другие документы.

«Родителям это обеспечивает ведение медицинской истории ребенка в цифровом виде с самого рождения, а значит, гарантируется прозрачность и возможность всегда иметь медицинскую документацию новорожденного в быстром доступе. Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе. Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту», — добавила заммэра.

Доступ к электронной медкарте будет как у врачей в ЕМИАС, так и у пациентов на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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Технологии и медиа
Фото:АГН «Москва»

По словам Раковой, вместе с подключением к системе стационаров и поликлиник формируется цифровое пространство, в котором пациентам обеспечивается прозрачность и преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения, в том числе и за новорожденными.

Впервые рабочие процессы врачей, связанные с деятельностью родильного стационара, реанимацией и выхаживанием новорожденных были интегрированы с единой цифровой платформой в Перинатальном центре городской клинической больницы № 24. В настоящее время в этом учреждении вся первичная медицинская документация полностью ведется в ЕМИАС, все процессы автоматизированы. Сейчас ЕМИАС внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях города и большей части стационаров. Также она доступна бригадам скорой и неотложной помощи.

Реализацией проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров и их интеграцией с ЕМИАС занимаются комплекс социального развития Москвы совместно со столичным департаментом информационных технологий.

Москва роддом перинатальный центр цифровизация здравоохранение
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