В Москве к ЕМИАС подключили почти все роддома и перинатальные центры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 95% родильных домов и перинатальных центров. Такие данные привела в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе, на сегодняшний день подключены уже 95% этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе», — рассказала заммэра. Она добавила, что внедрение ЕМИАС позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациенткам в период беременности, родов и в послеродовой период и на порядок улучшит взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном.

Подключение к ЕМИАС позволяет врачам получить доступ к электронной медкарте пациенток и учитывать данные об их здоровье при оказании необходимой медицинской помощи. Интеграция системы с клинико-диагностическими лабораториями дает возможность врачу иметь доступ к данным лабораторных исследований. Кроме того, врач освобождается от бумажной работы: вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе, и сведения о пациентках вносятся в электронную историю родов.

В рамках реализации проекта в электронный вид был переведен ряд важных для акушерского стационара медицинских документов. Среди них — протоколы родов, партограммы, выписные эпикризы родильниц, неонатальные эпикризы новорожденных и другие документы.