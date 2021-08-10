В Португалии семья противников вакцинации умерла от коронавируса

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Пожилые родители и их младший сын, которые проживали в Португалии, умерли от вируса COVID-19 после отказа от прививки. Об этом изданию The Guardian сообщил старший сын умершей семьи Френсис Гонсалвес.

По мнению Гонсалвеса, его мать Шармань и брат Шауль заразились коронавирусом на семейном обеде, а источником болезни стал 73-летний отец Бэзил, который до этого находился в больнице и болел коронавирусом. При этом семья не прививалась от COVID. «Они попали под влияние пропаганды антипрививочников», — заявил изданию Гонсалвес.

После семейного обеда здоровье 40-летнего Шауля и его отца ухудшилось. Шауль рассказывал брату, что начал «чувствовать себя так, будто набрал вес и устал», хотя был здоровым человеком, придерживался здорового образа жизни и растительной диеты. У родителей были серьезные проблемы со здоровьем.

Сам Френсис Гонсалвес живет в Кардиффе, столице Уэльса, и работает шеф-поваром. Когда он добрался до Португалии, мать была в искусственной коме, брат и отец умерли до его приезда. Всех троих Гонсалвес похоронил на кладбище в Лиссабоне.