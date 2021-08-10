В Португалии семья противников вакцинации умерла от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
Бизнес на прокачку: какие стратегии роста продаж работают сейчас РБК и Альфа-Банк, 14:30 Признавшийся в убийстве депутат предложит компенсацию семье погибшего Общество, 14:29 TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире Стиль, 14:28 Отец Месси подтвердил предстоящее подписание контракта игрока с ПСЖ Спорт, 14:25 Рост прибыли 10 111%: сколько медлаборатории заработали на COVID Pro, 14:17 Toyota разработает преемника своей старейшей модели Авто, 14:17 В Саратове загорелся купол цирка имени братьев Никитиных Общество, 14:10 Как экономить на командировках еще больше РБК и Smartway, 14:07 Площадь сгоревших с начала года лесов превысила показатель прошлого года Общество, 14:04 В Москве и Подмосковье резко упала выдача ипотеки Недвижимость, 14:01 Суд утвердил оправдательный приговор для задушившей больного мужа женщины Общество, 14:00 Главные криптоновости лета: запреты, Китай против США и другое Крипто, 14:00 Вера в технологии: чем занимается ИТ-проповедник и как им стать Экономика образования, 13:55 ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в международном сговоре цен на люкс Бизнес, 13:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Португалии семья противников вакцинации умерла от коронавируса

Фото: Pedro Nunes / Reuters
Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пожилые родители и их младший сын, которые проживали в Португалии, умерли от вируса COVID-19 после отказа от прививки. Об этом изданию The Guardian сообщил старший сын умершей семьи Френсис Гонсалвес.

По мнению Гонсалвеса, его мать Шармань и брат Шауль заразились коронавирусом на семейном обеде, а источником болезни стал 73-летний отец Бэзил, который до этого находился в больнице и болел коронавирусом. При этом семья не прививалась от COVID. «Они попали под влияние пропаганды антипрививочников», — заявил изданию Гонсалвес.

После семейного обеда здоровье 40-летнего Шауля и его отца ухудшилось. Шауль рассказывал брату, что начал «чувствовать себя так, будто набрал вес и устал», хотя был здоровым человеком, придерживался здорового образа жизни и растительной диеты. У родителей были серьезные проблемы со здоровьем.

Сам Френсис Гонсалвес живет в Кардиффе, столице Уэльса, и работает шеф-поваром. Когда он добрался до Португалии, мать была в искусственной коме, брат и отец умерли до его приезда. Всех троих Гонсалвес похоронил на кладбище в Лиссабоне.

В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Россияне, когда объясняли причины отказал от вакцинации, говорили, что боятся долгосрочных последствий для здоровья (40%, результаты опроса центра социального проектирования «Платформа» и компании Online Market Intelligenc). Согласно подсчетам РБК на 18–22 июля, первую прививку от коронавируса сделали 32,9 млн россиян.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Рост прибыли 10 111%: сколько медлаборатории заработали на COVID Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
коронавирус пандемия COVID-19 Португалия
Материалы по теме
В Москве коронавирус выявили более чем у 2,7 тыс. человек
Общество
Трамп назвал себя поклонником вакцин от коронавируса
Политика
Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter