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СК проверит обрушение здания филармонии в Симферополе

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Симферополе Следственный комитет проверит обстоятельства обрушения здания филармонии, сообщает региональное управление ведомства.

«Организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», — сказано в сообщении СК.

Соответствующая статья (216 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет лишения свободы, в случае если преступление не вызвало гибели людей.

Здание обрушилось утром 10 августа во время реконструкции, оно располагалось на улице Пушкина в центральной части города, уточняет ведомство. Причиной происшествия в СК назвали повреждение несущей стены постройки. Оперативную группу возглавил исполняющий обязанности замглавы регионального управления ведомства Василий Цаплин, следователи оценивают ущерб и устанавливают сведения об исполнителе и заказчике работ.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Прибывшие на место оперативные службы МЧС установили, что обрушилась внутренняя перегородка и деревянное перекрытие между первым и вторым этажами филармонии. Обрушение затронуло площадь 35 кв. м, пострадавших нет, отметили в ведомстве. Последствия ликвидируют 45 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

На улице Пушкина, 3 находится здание Крымской государственной филармонии — старейшее учреждение культуры в Крыму. Оно было построено в начале 1939 года.

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