СК проверит обрушение здания филармонии в Симферополе

Фото: Следственный комитет РФ

В Симферополе Следственный комитет проверит обстоятельства обрушения здания филармонии, сообщает региональное управление ведомства.

«Организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», — сказано в сообщении СК.

Соответствующая статья (216 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет лишения свободы, в случае если преступление не вызвало гибели людей.

Здание обрушилось утром 10 августа во время реконструкции, оно располагалось на улице Пушкина в центральной части города, уточняет ведомство. Причиной происшествия в СК назвали повреждение несущей стены постройки. Оперативную группу возглавил исполняющий обязанности замглавы регионального управления ведомства Василий Цаплин, следователи оценивают ущерб и устанавливают сведения об исполнителе и заказчике работ.