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Технологии и медиа ,  
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Крупнейшая сеть кинотеатров в мире AMC начнет продавать билеты за биткоин

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres, являющаяся крупнейшей сетью кинотеатров в мире, заявила, что начнет принимать биткоин в качестве оплаты за билеты на сеансы в США к концу 2021 года. Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на генерального директора компании Адама Арона.

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Фото:Carlos Alvarez / Getty Images

AMC Theatres — первая мировая сеть кинотеатров, которая будет продавать билеты за биткоины. В компании решение мотивировали желанием увеличить продажи на фоне борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

AMC Theatres является крупнейшей сетью кинотеатров в мире, компания владеет 593 кинотеатрами в США. Также компании принадлежит британская сеть кинотеатров Odeon, UCI Cinemas и Carmike Cinemas. 

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