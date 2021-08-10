Блинкен напомнил России и Китаю о месте США на мировой арене

Заявления российских и китайских властей о том, что США переживают упадок не соответствуют действительности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэрилэнда.

«Власти Китая и России — среди прочих — доказывают как публично, так и в частном порядке, что США переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал он.

В ходе выступления Блинкен заявил, что США по-прежнему остаются государством с самой развитой экономикой и мощной армией, но стране требуется вложить больше средств в обновление инфраструктуры, а также в развитие инноваций.

Блинкен посетовал на то, что еще в конце XX века США занимали ведущее место в инвестициях в инфраструктура, однако сейчас страна по этим показателям отстает. Без инвестиций США потеряют конкурентоспособность, считает Блинкен. В частности, сказал он, без вложений в образование и другие сферы США не сможет создавать высокооплачиваемые рабочие места и привлекать инвестиции из-за рубежа.