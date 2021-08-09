МИД обвинил Японию в бездействии во время акции у посольства России

В МИД России обвинили власти Японии в бездействии во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — говорится в заявлении МИД.

Как передавал корреспондент ТАСС, мероприятие было организовано ультраправыми активистами. В нем приняли участие несколько десятков человек. Они выкрикивали лозунги с требованием вернуть «северные территории» — так в Японии называют Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны», — заявили в МИД.