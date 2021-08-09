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Политика ,  
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МИД обвинил Японию в бездействии во время акции у посольства России

В МИД России обвинили власти Японии в бездействии во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — говорится в заявлении МИД.

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Михаил Мишустин во время посещения рыбоперерабатывающего комплекса &laquo;Ясный&raquo; на острове Итуруп

Как передавал корреспондент ТАСС, мероприятие было организовано ультраправыми активистами. В нем приняли участие несколько десятков человек. Они выкрикивали лозунги с требованием вернуть «северные территории» — так в Японии называют Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны», — заявили в МИД.

Курильские острова перешли под контроль России в 1945 году по итогам Второй Мировой Войны. Россия аргументирует свои права на данную территорию, ссылаясь на акт о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и устав ООН.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

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23 июля президент России Владимир Путин сообщил о подготовке «беспрецедентных предложений» по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курилах, однако он воздержался от уточнения деталей. «Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», — отметил президент.

В частности, власти планируют создать на Курилах свободную таможенную территорию и отменить налогообложение большинства видов деятельности, пояснил позднее премьер-министр России Михаил Мишустин. Например, могут быть отменены налоги на прибыль и на землю, имущественный налог и НДС, однако меры не коснутся налога на доход физических лиц (НДФЛ), отметил глава правительства.

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