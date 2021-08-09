Памфилова запомнила Ковалева «мягким в общении, но твердым в убеждениях»

Сергей Ковалев (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Правозащитник Сергей Ковалев, скончавшийся ранее 9 августа на 92-м году жизни, был человеком мягким в общении с людьми, но твердым в своих убеждениях. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова (в 2014–2016 годах — уполномоченная по правам человека) в беседе с ТАСС.

Она вспомнила, как несколько раз в жизни она оказывалась в сложных ситуациях вместе с Ковалевым. «И Сергей Адамович всегда сохранял потрясающее спокойствие, удивительное достоинство и мужество», — подчеркнула председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, ее мнение по многим вопросам могло не совпадать с мнением Ковалева, однако она уважала правозащитника за последовательное отстаивание своих принципов.

Сергей Ковалев умер утром 9 августа в возрасте 91 года. О дате и месте церемонии прощания и похорон пока не сообщили.