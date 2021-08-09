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Памфилова запомнила Ковалева «мягким в общении, но твердым в убеждениях»

Сергей Ковалев
Сергей Ковалев (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Правозащитник Сергей Ковалев, скончавшийся ранее 9 августа на 92-м году жизни, был человеком мягким в общении с людьми, но твердым в своих убеждениях. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова (в 2014–2016 годах — уполномоченная по правам человека) в беседе с ТАСС.

Она вспомнила, как несколько раз в жизни она оказывалась в сложных ситуациях вместе с Ковалевым. «И Сергей Адамович всегда сохранял потрясающее спокойствие, удивительное достоинство и мужество», — подчеркнула председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, ее мнение по многим вопросам могло не совпадать с мнением Ковалева, однако она уважала правозащитника за последовательное отстаивание своих принципов.

Умер один из авторов Конституции и правозащитник Сергей Ковалев
Общество
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев умер утром 9 августа в возрасте 91 года. О дате и месте церемонии прощания и похорон пока не сообщили.

Он был среди авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и второй главы Конституции о правах и свободах человека и гражданина. В 1994–1995 годах Ковалев занимал пост российского уполномоченного по правам человека.

Более того, он был председателем правозащитного общества «Мемориал» и создал миссию уполномоченного по правам человека на Северном Кавказе во время первой чеченской войны.

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В 2006 году правозащитник вступил в партию «Яблоко». В 2010 году Ковалев подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Также он осуждал действия России в Крыму.

Элла Памфилова Сергей Ковалев
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Умер один из авторов Конституции и правозащитник Сергей Ковалев
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