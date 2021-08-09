Почти 300 тыс. жителям Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Более 290 тыс. японцев, которые живут на западе страны, получили рекомендации эвакуироваться из-за тайфуна «Лупит», который может вызвать оползни и наводнение. Об этом сообщил NHK со ссылкой на данные местных администраций.

По данным телеканал, соответствующие рекомендации касаются жителей западных префектур Хиросима и Симане, а также центральной Айти.

Также сообщается, что японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за тайфуна.

Как уточняют японские синоптики, «Лупит» покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Скорость ветра достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.