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Почти 300 тыс. жителям Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Более 290 тыс. японцев, которые живут на западе страны, получили рекомендации эвакуироваться из-за тайфуна «Лупит», который может вызвать оползни и наводнение. Об этом сообщил NHK со ссылкой на данные местных администраций.

По данным телеканал, соответствующие рекомендации касаются жителей западных префектур Хиросима и Симане, а также центральной Айти.

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Фото:Koji Sasahara / AP

Также сообщается, что японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за тайфуна.

Как уточняют японские синоптики, «Лупит» покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Скорость ветра достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.

Накануне сообщение об эвакуации получили около 139 тыс. жителей северной части острова Кюсю, шесть тыс. японцев в префектуре Фукуока, двух тыс. — в префектуре Оита, и 13 тысс — в префектуре Кагосима.

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В конце июля на Токио обрушился мощный тайфун «Непартак». В связи с этим организаторы Олимпиады предупредили о возможном переносе соревнований по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона из-за тайфуна.

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