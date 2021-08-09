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Посол России в Германии сообщил о погибших при наводнении россиянах

В результате наводнений в Германии погибли трое россиян. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат назвал последствия наводнений беспрецедентными. По его словам, на сегодняшний день число жертв стихии уже превышает 180 человек.

«Трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», — сообщил Нечаев.

Число погибших после наводнения в Германии увеличилось до 156 человек
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В середине июля из-за сильных ливней, которые начались в районах Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца, в Германии произошло наводнение. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна. От стихии пострадали также соседние Нидерланды, Бельгия и Австрия. Затоплены оказались десятки населенных пунктов.

Минобороны страны объявляло в некоторых регионах военную тревогу, помощь местным жителям оказывали около 850 военнослужащих. 18 июля полиция сообщала о 156 погибших из-за последствий наводнения. Десятки человек пропали без вести.

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