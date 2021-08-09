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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Уханя протестировали на COVID-19 почти всех жителей

В китайском городе Ухань проверили на коронавирус более 11,28 млн жителей, что составляет почти все население города. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

«Всего 11 285 человек. миллионов человек прошли тестирование», — говорится в сообщении властей.

В институте Ухани ответили на сообщения о болевших COVID в 2019-м ученых
Общество
Фото: Roy Liu / Bloomberg

Как сообщает агентство, такого количества удалось добиться за четыре дня. За время ПЦР-тестирования в Ухани было выявлено девять случаев заражения коронавирусом, всех заболевших отправили на карантин.

В конце июля китайские власти сообщили о вспышке коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Ее источником, по их данным, стал рейс CA910 авиакомпании Air China, который 10 июля прибыл из России.

Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.

На фоне новой вспышки коронавируса в Ухани было объявлено массовое тестирование на выявление инфекции.

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