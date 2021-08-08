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В Киеве сообщили об исчерпанном годовом запасе возобновляемых ресурсов

С 8 августа Украина исчерпала запас ресурсов, которые может возобновить природа за год. Об этом сообщил глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный со ссылкой на исследование аналитического центра Global Footprint Network.

«Настал тот день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская среда может восстановить за год. С августа Украина живет в долг у природы», — написал Малеванный.

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Он уточнил, что специалисты центра ежегодно анализируют использование природных ресурсов как в разных странах, так и на всей планете. Кроме того, ученые определяют День экологического долга. По его словам, для всей Земли такой день наступил 29 июля.

Малеванный отметил, что если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления.

«Пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше», — добавил глава госиспекции.

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В июле Министерство экологии страны Украины сообщило, что
через 30–40 лет страну ожидает опустынивание из-за изменений климата. В министерстве также отметили, что распаханность земель на Украине одна из самых больших в мире — более 54% территорий. Это приводит к развитию процессов деградации земель. При этом 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвержены водной эрозии, более 6 млн га — ветровой эрозии, а до 20 млн га страдают от пыльных бурь.

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