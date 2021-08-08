В Краснодарском крае смерч разрушил пляж
В селе Широкая Балка вблизи Новороссийска смерч разрушил пляж, передают «Кубанские новости».
Ураганом на пляже вырвало деревянные постройки, снесло лодки, вырвало окна, оторвало крыши пляжных кафе. В самом Новороссийске ветром повалило деревья. Последствия непогоды устраняли сотрудники службы спасения.
Утром 8 августа об угрозе смерчей предупреждало управление МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве указывали, что шквалистые усиления ветра и смерчи ожидают в течение трех суток, наряду с сильным дождем, грозой и градом, а также подъемом уровня воды «с превышением неблагоприятных отметок».