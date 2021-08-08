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В Краснодарском крае смерч разрушил пляж

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В селе Широкая Балка вблизи Новороссийска смерч разрушил пляж, передают «Кубанские новости».

Ураганом на пляже вырвало деревянные постройки, снесло лодки, вырвало окна, оторвало крыши пляжных кафе. В самом Новороссийске ветром повалило деревья. Последствия непогоды устраняли сотрудники службы спасения.

Смерч в Сочи накануне нового штормового предупреждения. Видео
Общество

Утром 8 августа об угрозе смерчей предупреждало управление МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве указывали, что шквалистые усиления ветра и смерчи ожидают в течение трех суток, наряду с сильным дождем, грозой и градом, а также подъемом уровня воды «с превышением неблагоприятных отметок».

По данным Гидрометцентра, в районе Новороссийска скорость ветра сегодня составила до 12 м/с. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня предупреждали об усилении ветра до 20–23 м/с.

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При этом днем ранее ураган прошелся в других городах — Сочи и Адлере. В Сочи, в частности, рекламный щит упал на автомобиль. В результате никто не пострадал.

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