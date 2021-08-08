В Краснодарском крае смерч разрушил пляж

По данным Гидрометцентра, в районе Новороссийска скорость ветра сегодня составила до 12 м/с. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня предупреждали об усилении ветра до 20–23 м/с.

При этом днем ранее ураган прошелся в других городах — Сочи и Адлере. В Сочи, в частности, рекламный щит упал на автомобиль. В результате никто не пострадал.