На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд

Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов под Тернополем на Украине, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» («Украинская железная дорога») в Facebook.

«Под Тернополем, локомотив и три пары колес первого вагона поезда No 357 Рахив — Киев сошли с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Пассажиров пересадили на другие поезда, решается вопрос о дальнейшем восстановлении движения. На место прибыла специальная комиссия, причины инцидента выясняются.

В начале апреля с рельсов сошел поезд на востоке Тайваня. По информации Reuters, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. тогда жертвами аварии стали 48 человек, еще более 118 получили ранения. В момент инцидента в поезде находились 306 человек.