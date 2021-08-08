В Сибири обнаружили замороженного пещерного львенка возрастом 43 тыс. лет

Группа международных ученых определила возраст двух хорошо сохранившихся львят, ранее найденных в вечной мерзлоте в Якутии, сообщает CNN.

Древние животные были обнаружены на территории северо-восточной Сибири в 2017-2018 годах в 15 метрах друг от друга. Ученые долгое время полагали, что львята являлись братом и сестрой. Однако в ходе генетической экспертизы стало известно, что хищники различаются по возрасту примерно на 15 тыс. лет. Так, львенку мужского пола более 43 тыс. лет, а женского — около 28 тыс. Ученые дали им имена Борис и Спарта.

«Учитывая то, как хорошо они сохранились, можно сказать, что тела были погребены очень быстро. Может, они погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте <...> в вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания часто образуются крупные трещины». — рассказал профессор эволюционной генетики Лав Дален.

По его словам, на момент смерти обоим детенышам было всего 1-2 месяца, компьютерная томография показала повреждение черепа, вывих ребер и другие деформации скелета.

«Пожалуй, Спарта сохранилась лучше всех из числа найденных животных ледникового периода. Тело почти не повреждено, только шерсть немного вздыбилась. Сохранились даже усы. У Бориса повреждений больше, но и он в хорошем состоянии», — заключил он.