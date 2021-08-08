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Бизнес ,  
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Сбербанк за полгода закрыл в шесть раз больше отделений, чем в 2020 году

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Сбербанк сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв в первом полугодии 2021 года 130 отделений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

«Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других», — сообщили в банке.

По данным издания, за первые шесть месяцев прошлого года число точек обслуживания уменьшилось на 22, а за аналогичный период 2019 года возросло на 63.

Как уточнили в банке «Известиям», географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось. В Банке России также заявили о важности сохранения инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности, на малонаселенных или отдаленных территориях.

Сбербанк оценил сокращение выдачи ипотеки после пересмотра господдержки
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце июня Сбербанк оценил влияние требований ЦБ по капиталу и раскрытию отчетности для банков, строящих собственные экосистемы, в 2,7 трлн руб. «Если представить себе, что все предложенные меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 2,7 трлн руб., это примерно 20-21% от всего капитала российской банковской системы», — говорил зампред правления «Сбера» Лев Хасис.

Ранее Центробанк предложил в течение трех–пяти лет усилить регулирование банков, которые развивают непрофильные активы. Регулятор посчитал такую стратегию кредитных организаций неэффективной и приводящей к «замораживанию» капитала, поэтому предложил новые ограничения для наиболее агрессивных строителей собственных экосистем, в том числе лимиты на вложения в иммобилизованные активы.

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