Сбербанк за полгода закрыл в шесть раз больше отделений, чем в 2020 году

Сбербанк сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв в первом полугодии 2021 года 130 отделений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

«Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других», — сообщили в банке.

По данным издания, за первые шесть месяцев прошлого года число точек обслуживания уменьшилось на 22, а за аналогичный период 2019 года возросло на 63.

Как уточнили в банке «Известиям», географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось. В Банке России также заявили о важности сохранения инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности, на малонаселенных или отдаленных территориях.