Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Рогозин выступил за «расстрелы, а не посадки» за коррупцию в оборонке Технологии и медиа, 01:40 В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий Общество, 01:38 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 01:22 Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи Общество, 01:13 В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары Общество, 00:54 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 00:35 Во Франции заявили о наличии вопросов после приговора по делу Калви Политика, 00:33 Плющенко словами «я прошел это в Ванкувере» поддержал гимнасток Авериных Спорт, 00:23 Тренер «Спартака» назвал «не совсем нормальной» ситуацию вокруг клуба Спорт, 00:19 Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в поезде на Кубани Общество, 00:12 Мировой пожар: как компании борются с массовым выгоранием сотрудников Pro, 00:00 Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56 Общество, 07 авг, 23:58 Волейболисты России словами «жизнь продолжается» отреагировали на серебро Спорт, 07 авг, 23:34 На юго-востоке Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским Общество, 07 авг, 23:28
Общество ,  
0 

Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи до 9 августа, прогнозируются шквалистый ветер, грозы и ливни. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период с 7 по 9 августа 2021г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — сказано в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали жителям и гостям города оставаться дома, выключить газовые и электрические приборы, держаться подальше от деревьев, уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, а также подготовить запас продуктов питания, воды и медикаментов.

В результате наводнения в Сочи погиб полицейский
Общество
Фото:СК РФ по Краснодарскому краю

Ранее РБК Краснодар сообщал, что из-за начавшихся 22 июля ливней в Сочи произошло наводнение — второе за 2021 год. За один час 23 июля выпала месячная норма — 52,6 мм осадков. В результате залпового ливня поднялся уровень воды в реках Мацеста, Хоста. Из-за угрозы подтопления была отключена электроподстанция «Хоста».

В результате обильных осадков в городе оказались в зонах подтопления улицы Лазаревского, Хосты, Кудепсты, Адлера и Дагомыса. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. Тогда в результате наводнения погибли четверо человек.

Погода Сочи МЧС ливни
Материалы по теме
Последствия сильного ливня в Сочи. Фоторепортаж
Общество
В Сочи вновь разрешили купаться на городских пляжах
Общество
В Сочи включили сирены и предупредили об эвакуации из-за наводнения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter