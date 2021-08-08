Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи до 9 августа, прогнозируются шквалистый ветер, грозы и ливни. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период с 7 по 9 августа 2021г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — сказано в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали жителям и гостям города оставаться дома, выключить газовые и электрические приборы, держаться подальше от деревьев, уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, а также подготовить запас продуктов питания, воды и медикаментов.

Ранее РБК Краснодар сообщал, что из-за начавшихся 22 июля ливней в Сочи произошло наводнение — второе за 2021 год. За один час 23 июля выпала месячная норма — 52,6 мм осадков. В результате залпового ливня поднялся уровень воды в реках Мацеста, Хоста. Из-за угрозы подтопления была отключена электроподстанция «Хоста».



В результате обильных осадков в городе оказались в зонах подтопления улицы Лазаревского, Хосты, Кудепсты, Адлера и Дагомыса. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. Тогда в результате наводнения погибли четверо человек.

