В Анапе дрон впервые спас тонущего человека

Дрон со спасательным жилетом впервые спас тонущего человека в Анапе. Об этом сообщает администрация города в Instagram.

Тонущего молодого человека, заплывшего далеко в море, зафиксировала специальная система мониторинга. К нему направили дрон со спасательным жилетом и вызвали экстренные службы.

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считаные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», — добавили в администрации.