В Новом Уренгое в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Новом Уренгое в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В квартире жилого дома, расположенной на третьем этаже по адресу: ул. Молодежная, 7Г, произошел хлопок бытового газа», — сообщили в МЧС.

В результате взрыва частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Эвакуированы жители одного подъезда, уточнили в ведомстве.

Позднее спасатели сообщили об одном пострадавшем: «мужчина, 38 лет (ожог кистей рук), доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ». Сейчас спасатели ликвидируют последствия пожара на площади 50 кв. м.